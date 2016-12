El Intendente de la Región de Antofagasta, Arturo Molina Henríquez; los Seremis de Desarrollo Social, Loreto Nogales, y de Gobierno, Víctor Flores, junto a miembros del Consejo Consultivo Intercultural, dieron a conocer los resultados de la encuesta Casen 2015 en la dimensión Inmigrantes, medición que arrojó importantes resultados.

Es así como los indicadores señalan que en la Región de Antofagasta residen 30.528 personas inmigrantes, que corresponde al 5,3 de la población de la región y un 6, 6 de la población total de inmigrantes del país, ocupando el segundo lugar compartido a la par con la región de Tarapacá que tiene mismo porcentaje de inmigrantes, posterior a la Región Metropolitana que alberga un 69,1% de ellos.

El Intendente de la Región de Antofagasta, Arturo Molina, expresó que “hoy hemos dado a conocer la encuesta CASEN regional de inmigrantes, para dar muestra de la alta credibilidad de los resultados de esta encuesta, ya que cuenta con datos duros, respecto del tema migratorio donde arrojo que aproximadamente un 14% de ellos no cuenta con acceso a la salud, situación en la que tomaremos medidas como Gobierno Regional, para entregar un servicio con igualdad en la salud”.

“informarles de que sí estamos entregando la subvención escolar a los escolares extranjeros, pero si es importante aclarar, que lo que no tenían, era la subvención preferencial, que está destinada a menores con capacidades diferentes o cuando viven en lugares lejanos a su establecimiento educacional, pero que en la actualidad ya está considerada esta subvención”, precisó Molina Henríquez.

De la distribución de los migrantes en las provincias de la segunda Región, se puede destacar que, si bien la provincia de Antofagasta acoge a un 61% de la población migrante, la Provincia de El Loa, recibe una porción importante de la migración correspondiente a un 31% y la Provincia de Tocopilla con un 7,6%.

Dentro de las nacionalidades más comunes que habitan en la Región, los bolivianos son el grupo mayoritario, representando un 47% de los casos; los colombianos con un 33% y los peruanos en tercer lugar, que representan un 12% de la población migrante regional.

En tanto, La Seremi de Desarrollo Social, Loreto Nogales, explicó Sobre la tenencia de vivienda en la Región de Antofagasta “la cifra de porcentaje de hogares arrendatarios sube a un 22,0% correspondiente a personas nacidas en Chile de la región, mientras que también sucede lo mismo con la población inmigrante regional en donde la cifra aumenta a un 71,5% de porcentaje de hogares arrendados. Otro antecedente importante señala que un 92,4% de hogares de personas nacidas en Chile de la región, residen en viviendas de calidad aceptable y el 88,7% de hogares de personas inmigrantes de la región residen en viviendas de calidad aceptable”.

Respecto a los subsidios de vivienda entregados a población migrante, la mayor cantidad de beneficios en la región, durante el periodo 2001- 2015, lo lidera la comuna de Antofagasta con 572 subsidios entregados, posteriormente le sigue la comuna de Tocopilla con 326, Calama con 289, San Pedro de Atacama con 132, Mejillones con 72, Taltal 49, María Elena 2 y Sierra Gorda 1.

En materia educacional el estudio reveló que a nivel regional, el promedio de años de estudio de la población de 18 y más años de las personas nacidas en Chile en la Región de Antofagasta es de 11,6 años y para la población migrante el promedio es de 11,3 años respectivamente.

Dentro de los beneficios que otorga el Gobierno en este ámbito es la creación del IPE, que es el número identificador único para quienes ingresen al sistema escolar sin contar con visa ni residencia definitiva en el país, que reemplazará al “RUT 100”. Este sistema brindará la posibilidad de contar con un registro fidedigno del número y la identificación de los niños y niñas migrantes que son parte del sistema educativo, como así también facilitará el proceso de matrícula y el acceso a beneficios para dichos alumnos y su implementación iniciará en Enero de 2017.

En Salud, el porcentaje de población migrante no afiliada a ningún sistema previsional de Salud tiene un ascenso de 4,4% comparada a la estimación a nivel país, correspondiendo a un 20,1% de población migrante no afiliada a ningún sistema previsional en la región de Antofagasta, mientras que para la población nacida en Chile se mantiene con un 2,7% de población no afiliada a ningún sistema previsional de Salud.

En la dimensión trabajo la CASEN 2015 señala que un 76,7% (456.319 personas) de la población total nacional inmigrante, es decir, de 356.900 personas, presentan una tasa de participación laboral favorable. En tanto en la región de Antofagasta, un 78,4% de la población inmigrante de la región, es decir, 23.934 personas de 30.528 que residen en la región, presentan ese porcentaje de participación laboral.