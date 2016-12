Este jueves se publicó de forma íntegra en el Diario Oficial la Ley Reservada del Cobre, que dejó de ser secreta tras un fallo del Consejo para la Transparencia que no fue apelado por el Ejecutivo.

Descárguelo aquí:

ley_reservada_del_cobre



Cabe recordar que la ley fue aprobada en 1975 y en ella se define que el 10 por ciento de los ingresos por la venta de cobre y sus subproductos derivados deben ser destinados al financiamiento de las Fuerzas Armadas.

Junto a esto, en la ley se especifican las cuentas secretas en las que serán depositados estos dineros.

En la mañana de este jueves, como parte de una ceremonia simbólica, el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, abrió la caja fuerte de su oficina y entregó un ejemplar de la ley al presidente de la corporación, Osvaldo Andrade, quien a su vez la entregará a la Biblioteca del Congreso.

Uno de los impulsores de esta moción fue el ex presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, el diputado de la Demócracia Cristiana, Jaime Pilowsky, quien afirmó que quien esté interesado en revisar el documento “se va a sosprender de que no va a tener ninguna sorpresa, no hay ningún elemento del texto de la ley que pusiera en riesgo la segruidad de la nación”.

“Sólo hay elementos que son del todo conocido: el 10 por ciento de las ventas de Codelco al exterior, un piso que está establecido en la ley que aquí señala que son 180 millones de dólares. Lo que pasa es que también hay que actualizar ese monto, son alrededor de 340 millones de dólares”, puntualizó el parlamentario demócratacristiano.

“Y el último elemento, que era el más cuestionable, eran unas cuentas que aparecen en el artículo tercero y que dicen relación con cuentas extra contables para poder identificar a quienes se les hacen los depósitos correspondientes”, terminó el diputado Pilowsky.