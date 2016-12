La cantante Shania Twain reapareció en la escena mediática y para hacer un anuncio: confirmar un nuevo disco para 2017.

La estrella del pop-country alista el lanzamiento de su quinto disco de estudio y que llega a casi 15 años de su anterior material discográfico, Up! (2002), del que se desprendieron sencillos como I’m Gonna Getcha Good!.

Según reveló a Entertainment Weekly, la cantante canadiense probó diferentes ideas melódicas y líricas para este nuevo disco, las que había almacenado en diferentes dispositivos de grabación. “Es muy divertido experimentar con los arreglos”, dijo. “En el momento en que me metí en el estudio, ya estaba bastante familiarizada con lo que quería hacer”, agregó la artista de 51 años.

Para armar este material, Twain comenzó a trabajar con los famosos productores Jake Gosling (Ed Sheeran, One Direction), Ron Aniello (Bruce Springsteen), Jacquire King (Kings of Leon), y el escritor y productor, Matthew Koma, para crear un disco cargado de “baladas melancólicas y dolorosas que se desarrollaron en canciones completamente optimistas”, explicó.

Esta vez, no obstante, su trabajo musical no contará con la colaboración de Mutt Lange, su ex esposo y quien trabajó para los discos Up! y el anterior a este, Come On Over (1997), su mayor éxito hasta ahora y del cual salieron hits como Man! I Feel Like a Woman!, From This Moment On y You’re Still the One.