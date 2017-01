Destacados expertos internacionales en áreas como astrofísica, nanotecnología, migración, organización social e innovación, se darán cita el próximo 11 de enero en Antofagasta, en el marco del Congreso del Futuro 2017.



Dicha instancia es un espacio único donde se reúnen connotados científicos y humanistas de nivel mundial para discutir sobre los dilemas y desafíos del futuro, la que en esta oportunidad se llevará a cabo en distintas regiones a lo largo del país, entre el 9 y el 15 de enero.

Se trata de un lugar de encuentro de los mundos intelectual y político con la sociedad civil para pensar en el mañana, así como constituye un ámbito para el trabajo colaborativo, donde el conocimiento y las ciencias se democratizan y vinculan con la vida cotidiana. De esta forma, Chile se convierte en un lugar de reunión de ideas, donde se manifiestan, se conocen y se discuten los grandes temas que atraviesa la sociedad de hoy y del futuro.

Congreso del Futuro nació en 2011 como celebración del Bicentenario del Congreso Nacional y en sus diversas versiones ya se llevó a cabo en Antofagasta a principios de 2016.

EXPOSITORES

La cita del próximo 11 de enero en la Segunda Región, que tendrá lugar en la Biblioteca Regional de Antofagasta a contar de las 8:30 horas y que estará abierta a la comunidad, es organizada por el Gobierno Regional de Antofagasta, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio de Educación, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, la Universidad Católica del Norte (UCN) y la Universidad de Antofagasta (UA).

En esta ocasión, los expositores serán el francés Hervé le Bras, demógrafo e historiador, director de estudios en el Institut national d’études démographiques (INED), profesor en el École des Hautes Études en Ciencias Sociales (EHESS) de Francia, director de Estudios invitado del Churchill College (Cambridge) y redactor jefe de la revista Population; y la neerlandesa Saskia Sassen, autora de “La Ciudad Global”, socióloga, escritora y profesora que en 2013 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, mientras que hoy se desempeña como especialista en asuntos urbanos y profesora de Sociología en la Universidad de Chicago, y profesora invitada en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, Reino Unido.

También estarán presentes el español Antonio Turiel, científico y divulgador, licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas, Doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y conocido activista digital, científico titular del Departamento de Oceanografía Física del Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales del CSIC; y el británico Paul Davies, Doctor en Física y profesor en la Universidad Estatal de Arizona quien dirige el instituto BEYOND: Center for Fundamental Concepts in Science, y es uno de los científicos más prolíficos en divulgación de la ciencia de la actualidad, siendo conocido por sus investigaciones en cosmología, teoría cuántica de campos y astrobiología.

A ellos se sumarán el uruguayo Richard Fariña, paleontólogo autor de los libros “Megafauna Giant Beasts of Pleistocene South America”, “Hace Sólo Diez Mil Años” y “Megafauna para niños”, quien en la actualidad trabaja en el yacimiento del Arroyo del Vizcaíno, un sitio con evidencias de presencia humana de 30.000 años de antigüedad; y el chileno Cristian Huepe, Doctor en Física por l’École Normale Superieure de Paris, investigador cuyo trabajo se centra en sistemas complejos, dinámica y estadística no lineal, y que ha investigado sobre superfluidez, Condensado Bose-Einstein, un modelo cosmológico y singularidades del tiempo finito, entre otras áreas, centrando sus estudios en la actualidad en la dinámica de movimiento colectivo y redes complejas.

ALIANZA

El seremi de Gobierno, Víctor Flores, hizo hincapié en la alianza detrás de este evento, “la que hará posible traer a Antofagasta a cinco expositores de primer nivel que abordarán distintos temas de relevancia para nuestra región, y que son un aliciente no solo para los estudiantes, sino para quienes toman decisiones importantes en el ámbito productivo y laboral y para la gente que tiene interés en aprender más de las ciencias”.

Agregó que “en una época donde el conocimiento marca la diferencia, al contar con expertos de nivel mundial lo que buscamos es generar una instancia gratuita que contribuya a desarrollar distintos ámbitos, en distintas materias en beneficio de quienes están aportando a la región”.

Asimismo, el rector de la Universidad Católica del Norte, Jorge Tabilo Álvarez, enfatizó que el Congreso del Futuro 2017 es una gran oportunidad para que la comunidad antofagastina pueda conocer las investigaciones y experiencias de destacados científicos de nivel mundial, en esta oportunidad de áreas como astrofísica, nanotecnología, migración, organización social e innovación, todas ellas de gran actualidad y relevancia para el desarrollo de la zona.

La autoridad universitaria destacó además el formato del evento, en el sentido de fomentar la descentralización de la actividad científica, considerando actividades en distintas regiones del país.

En tanto, el rector de la Universidad de Antofagasta, Dr. Luis Alberto Loyola, manifestó que “siempre planteamos que Antofagasta debe convertirse en un polo de desarrollo del conocimiento científico, pues tenemos grandes ventajas para ello. Por eso, este congreso reafirma esa convicción y nos da la oportunidad de nutrirnos de la valiosa experiencia de los destacados invitados, lo cual es un gran aporte, especialmente para nuestros jóvenes, tanto a nivel de pregrado como de postgrado”.

Agregó que “valoramos mucho esta instancia, pues da cuenta además que es posible descentralizar el desarrollo del conocimiento, dando valor a las regiones y sus universidades”.