Una gran sorpresa se llevaron los automovilistas de la Región de Antofagasta al llegar a los diferentes peajes de la zona, ya que los valores de estos habían aumentado en consideración a la semana pasada.

Esta alza se debe al contrato de concesión, la cual todos los primeros días del año aumentan sus valores.

Es por esto que a partir de hoy estos serán los nuevos valores, los cuales no tienen muy contentos a los conductores:

Peaje Troncal Ruta 1

-Motos y motonetas: $500.

-Autos y camionetas, con o sin remolque: $1.050 .

-Buses de 2 ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas: $3.000.

-Camiones de 2 ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinarías agrícolas y maquinarías de construcción que no superen las dimensiones máximas permitidas: $5.350.

-Buses de más de 2 ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas: $5.350.

-Camiones de más de dos ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas: $8.400.

– Vehículos que superen las dimensiones máximas permitidas con ancho mayor a 2,6 metros y menor o igual a 4,5 metros o largo mayor a 23 metros y menor o igual a 30 metros. Independiente del número de ejes: $16.800.

-Vehículos que superan las dimensiones máximas permitidas con ancho mayor a 4,5 metros y/o largo mayor a 30 metros. Independiente del número de ejes: $33.650.

Peaje Lateral Aeropuerto

-Motos y motonetas: $300.

-Autos y camionetas, con o sin remolque: $700 .

-Buses de 2 ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas: $2.000.

-Camiones de 2 ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinarías agrícolas y maquinarías de construcción que no superen las dimensiones máximas permitidas: $3.550.

-Buses de más de 2 ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas: $3.550.

-Camiones de más de dos ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas: $5.600.

– Vehículos que superen las dimensiones máximas permitidas con ancho mayor a 2,6 metros y menor o igual a 4,5 metros o largo mayor a 23 metros y menor o igual a 30 metros. Independiente del número de ejes: $11.200.

-Vehículos que superan las dimensiones máximas permitidas con ancho mayor a 4,5 metros y/o largo mayor a 30 metros. Independiente del número de ejes: $22.450.

Peaje Troncal Ruta 5

-Motos y motonetas: $500.

-Autos y camionetas, con o sin remolque: $1.750 .

-Buses de 2 ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas: $5.050.

-Camiones de 2 ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinarías agrícolas y maquinarías de construcción que no superen las dimensiones máximas permitidas: $8.950.

-Buses de más de 2 ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas: $8.950.

-Camiones de más de dos ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas: $14.000.

– Vehículos que superen las dimensiones máximas permitidas con ancho mayor a 2,6 metros y menor o igual a 4,5 metros o largo mayor a 23 metros y menor o igual a 30 metros. Independiente del número de ejes: $28.050.

-Vehículos que superan las dimensiones máximas permitidas con ancho mayor a 4,5 metros y/o largo mayor a 30 metros. Independiente del número de ejes: $56.100.

