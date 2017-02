Resta poco más de un mes para retomar las eliminatorias de la Conmebol, las que dan cuatro boletos y medio para el Mundial de Rusia y en las que Chile, por ahora, marcha 4° y está clasificando directamente.

En marzo la Roja se medirá como visita ante Argentina y luego recibirá a Venezuela en el Estadio Monumental, por el castigo que debe purgar el Nacional. La FIFA dio a conocer los horarios de esos duelos.

El equipo de Pizzi jugará a las 20:30 horas de Chile a la Albiceleste en el Monumental de River Plate, mientras que a los llaneros los recibirá desde las 19.00 horas en el reducto que pertecene a Colo Colo.

FECHA 13

Colombia vs Bolivia, 17.30 horas

Paraguay vs Ecuador, 20.00 horas

Uruguay vs Brasil, 20.00 horas

Venezuela vs Perú, 20.30 horas

Argentina vs Chile, 20.30 horas

FECHA 14

Ecuador vs Colombia, 18.00 horas

Chile vs Venezuela, 19.00 horas

Brasil vs Paraguay, 21.45 horas

Perú vs Uruguay, 23.15 horas

Bolivia vs Argentina, sin horario