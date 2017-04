Discutir los desafíos y oportunidades para el país en materia energética basada en recursos naturales, fue el eje central del Workshop “Hidrógeno: Agua y seguridad energética para Chile”, realizado en la U. de Santiago, y que contó con la participación de expertos internacionales en el área, autoridades de gobierno, empresarios e investigadores.

En la instancia, se presentó el innovador mega proyecto “Aquiyos”, liderado por la empresa internacional de tecnología ambiental Adaptec S.A., y que cuenta con la participación de investigadores de la U. de Santiago, que son expertos en la producción de hidrógeno, y especialistas en construcción naval provenientes de la U. Austral.

La iniciativa, que comenzó a consolidarse el año 2013, busca transportar agua potable en cantidades estratégicas, desde la Patagonia Chilena a ciudades portuarias del centro y norte del país, mediante naves que utilizarían hidrógeno para navegar. Actualmente, se encuentra en etapa de estudios de evaluación internacional, mientras que la idea ya cuenta con una patente de procesos en Estados Unidos.

En cuanto al proceso de extracción y transporte, los expertos explican que el agua que corre desde los glaciares y desemboca en mares, será desviada con camas de decantación que usarán la gravedad hacia los sitios de almacenamiento. Al tratarse de agua pura, sólo necesitarán una filtración sedimentaria, por lo que se le aplicaría un tratamiento adicional antes de ingresar a la planta de hidrógeno. El agua será transportada en naves, abastecidas con hidrógeno como combustible, y transportada a los puertos del norte del país.

Para el Rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, el proyecto es transversal e integrador, al mitigar impactos del cambio climático y promover el desarrollo tecnológico nacional.

“Ser sede de este importante evento es un motivo de orgullo, ya que corrobora lo asentado en nuestra política de desarrollo científico y en la inquietud de sus investigadores. Esta iniciativa contribuye al cumplimiento de nuestro quehacer institucional, al constituirse como espacio de difusión y proposición. En este caso, se trata de impulsar el empleo concreto del hidrógeno para mitigar una de las consecuencias del cambio climático, que afecta al abastecimiento de agua en nuestro país”, explica el rector Zolezzi.

Al respecto, el gerente general de Aquiyos, Mauricio Torres indicó que, “Chile tiene la mayor radiación solar en el norte, los vientos más fuertes en el sur, y los glaciares más grandes después de la Antártica y Groenlandia. Nadie podrá producir la energía del futuro como Chile, que podrá ser un líder en pocos años y no es impensado que pueda proveer agua a sus países vecinos. Elegimos a la U. de Santiago, porque ya tiene experiencia, tiene más de 20 años instruyendo a sus estudiantes en esta materia”, explica.

En representación de la cámara alta participó el senador Guido Girardi, presidente de la comisión Desafíos del Futuro, quien sostuvo que la iniciativa da cuenta de una oportunidad única en cuanto a producción de materias energéticas. “Pienso que hoy nos estamos farreando las oportunidades que tenemos, seguimos pegados en el siglo XX, adicto a los recursos naturales, sin capacidad de salir del pantano y entrar al siglo XXI. Este tipo de actividades son muy importantes pero hay que fortalecer el rol de la academia, de la universidad, de la ciencia para el desarrollo futuro de Chile”, afirmó.

El académico del Departamento de Física de la U. de Santiago, Álvaro San Martín, líder en investigaciones de hidrógeno, e integrante del proyecto Aquiyos, valoró que la empresa internacional los haya elegido por su prestigio. “Es el momento preciso, en que se va a incorporar la tecnología del hidrógeno con la tecnología del futuro. Que tengamos la oportunidad de ser la primera Universidad experta en el área, y que un grupo tan importante se haya aliado con nosotros, es un reconocimiento internacional”, sostiene.

Durante el taller participaron los principales integrantes que conforman la transnacional, entre ellos: Jay Keller, Presidente y CEO en Zero Carbon Energy Solutions, Inc.; Mark Waer, Alto Ingeniero de Obras en Nanostone Water, Inc.; Susan Schoenung, Presidente de Longitude 122 West, Inc; George Williams, del Comité de Transporte Autónomo en la Society of Naval Architects and Marine Engineers; y Mauricio Torres Benavides, Socio Gerente en Adapt Terra, LLC.