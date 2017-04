Si en el momento en que los censistas pasaron por tu casa no estabas, no podías atenderlos o simplemente no los escuchaste, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ofrece una posibilidad para que no te quedes sin cumplir esta tarea cívica.

Aparte de dirigirte al lugar al que fuiste citado mediante el papel que dejaron en tu domicilio, lo podrás hacer a través de la página web del proceso (www.censo2017.cl), ya que el organismo informa allí que será posible completar los datos requeridos.

Así queda de manifiesto en la hoja de citación que dejaron los encuestadores en los inmuebles que visitaron y que no tenían moradores.