Luego de confirmarse la muerte del músico estadounidense Chris Cornel durante la madrugada de este jueves, los trascendidos apuntaban a que el artista de 52 años se había suicidado en un hotel de Ditroit (EE.UU.), luego de un show junto a su banda Soundgarden.





Durante esta jornada, de hecho, el medio local WXYZ reportó que la policía estaba investigando la tesis de un suicidio, y reveló impactantes detalles como el hallazgo de su cuerpo en el baño de la habitación, y su cuello envuelto en una banda.

A solo horas de su fallecimiento, revista People confirmó el resultado del informe forense, el que habría determinado muerte por ahorcamiento como causa del deceso. La autopsia fue realizada durante la tarde de este jueves por el servicio médico del Condado de Wayne (Míchigan).

“El médico forense ha completado la autopsia de Chris Cornell, de 52 años de edad, el músico de Soundgarden que murió ayer por la noche en Detroit. La causa de muerte se ha determinado como suicidio por ahorcamiento. Un completo informe de la autopsia aún no se ha completado. No hay información adicional en este momento”, publicó el mencionado medio de Detroit. Según TMZ, esto alude a los exámenes toxicológicos, que aún estarían pendientes.

Este último medio reveló previamente que la viuda del artista, Vicky Cornell, aseguró que su esposo no sufría depresión y tampoco había manifestado ideas suicidas en el último tiempo, según revelaron cercanos a la familia.

Cornell logró la fama y el reconocimiento internacional como líder de la legendaria banda grunge Soundgarden -con quienes estaba en plena gira por Estados Unidos -, y participó de otros destacados proyectos musicales como Audioslave, junto a miembros de Rage Against the Machine, y Temple of the Dog, con integrantes de Pearl Jam.