Queda muy poco para que la selección chilena participe de una nueva versión de la Copa Confederaciones, torneo que organiza el país anfitrión del Mundial de Fútbol 2018 que se disputará, como ya sabemos, en Rusia.

De ahí que la Cancillería decidiera extender un documento con un conjunto de recomendaciones para que los hinchas que quieren acompañar a la “Roja” a partir del 17 de junio próximo, cuando se dará el puntapié inicial del campeonato, no se vean envueltos en desagradables situaciones que puedan empañar el viaje.

El escrito tiene seis consejos básicos de buen comportamiento, pero llama la atención el punto tres que indica claramente “no piropees a las mujeres en la calle”, ya que esa acción está penada en el país anfitrión y, además, puede causar más de un conflicto.

La explicación es sencilla y apunta a que la forma de relacionarse entre hombres y mujeres en América Latina dista mucho de lo que se da en el país del vodka y las matrioskas. Allá, aseguran, no existe la costumbre de “piropear” a las mujeres en la calle y esa acción es considerada como impropia, especialmente en ciudades como Kazán donde la gran mayoría de la población es musulmana.

Los otros consejos son más bien elementales y básicos que no solo deben ser respetados en Rusia, sino que también en cualquier otro destino. Ellos instan a los hinchas chilenos a no buscar conflictos, no arrojar basura en las calles, tratar de no consumir alcohol en espacios públicos, no intentar ingresar botellas de vidrio y otros objetos peligrosos a los estadios y, por ningún motivo, oponerse a los controles de la policía.

Siguiendo estos simples consejos, básicos para cualquier persona que visita otro país, los seguidores de la “Roja” que vayan a Rusia se evitarán problemas que podrían terminar empañando lo que debía ser un viaje de placer, diversión y deporte.

