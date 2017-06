La ANFP definió este martes las llaves de la primera fase de la Copa Chile 2017, donde los 32 clubes que componen la Primera A y Primera B buscarán quedarse con el trofeo que ostenta Colo Colo, último monarca del torneo, ratificado por parte del Consejo de Presidentes de Clubes.

Los albos inicarán la defensa del título ante Deportes La Serena, mientras que el ganador del Clausura 2017, Universidad de Chile, deberá chocar ante Ñublense.

En tanto, Universidad Católica deberá jugar en la primera ronda ante Rangers de Talca, mientras que en la zona norte destaca el clásico entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique.

Revisa a continuación todas las llaves de la primera ronda de la Copa Chile 2017, que arranca el 8 de julio y que entrega cupos para la Copa Libertadores y para la Copa Sudamericana.

– San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique

– Cobreloa vs. Deportes Antofagasta

– Cobresal vs. Santiago Wanderers

– Deportes Copiapó vs. San Luis

– Coquimbo Unido vs. Everton

– Deportes La Serena vs. Colo Colo

– Unión San Felipe vs. Unión Española

– Unión La Calera vs. Palestino

– Magallanes vs. Curicó Unido

– Barnechea vs. Audax Italiano

– Santiago Morning vs. O’Higgins

– Rangers vs. Universidad Católica

– Ñublense vs. Universidad de Chile

– Deportes Iberia vs. Universidad de Concepción

– Deportes Valdivia vs. Huachipato

– Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco