“La alcaldesa de Antofagasta quiere visitar, que venga, le vamos a recibir en Palacio, no somos rencorosos”, aseguró hoy el presidente boliviano Evo Morales, al referirse a la polémica por la visita que haría la alcaldesa de la ciudad nortina, Karen Rojo, al municipio de Cochabamba en Bolivia para firmar un convenio de hermanamiento.

Luego que el alcalde de la localidad boliviana, José María Leyes, desmintiera el encuentro, Rojo acusó a Morales de “ejercer presiones”, asegurando en un video que “no le teme” al mandatario altiplánico.

Debido a esto, el propio Morales aseguró hoy en un acto público en La Paz que “no somos vengativos, queremos la integración de los pueblos… Nosotros no estamos prohibiendo, los chilenos pueden entrar sin visa, no tenemos ningún problema pueden visitarnos. Son tiempos de integración y no de invasión”, dijo el presidente en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información.

Por su parte, la alcaldesa de Antofagasta señaló a través de su cuenta en Twitter que esperará una invitación “formal” del gobierno boliviano ya que “invitan y después se desdicen”.

Esto sucede en medio de la tensión entre Chile y Bolivia por los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en Alto Hospicio, quienes cumplen prisión preventiva por por porte ilegal de armas, robo con intimidación y contrabando, y luego que el gobierno altiplánico denunciara a Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA) buscando la liberación de los detenidos.

Al respecto Morales puntualizó que “duele mucho, somos dos naciones vecinas, hermanas, que deberíamos estar trabajando de manera conjunta, para el bien de nuestros pueblos (…), pero no entienden algunos, sólo piensan en su burguesía, en sus terratenientes, en sus gamonales, sin pensar en la gente pobre”.

www.t13.cl