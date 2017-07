A partir de este sábado 1 de julio comienza a regir el nuevo salario mínimo, que alcanzará los $270 mil desde los actuales $264.000, lo que beneficiará a más de 190 mil personas que se rigen por el Código del Trabajo.

El aumento se produce en forma automática, luego que el año pasado el gobierno presentara una propuesta de reajuste de $26 mil en un período de 18 meses, la cual fue aprobada por el Congreso.

Así a contar del 1 de enero de 2018 el ingreso mínimo se elevará a $276.000.

En el caso de los salarios para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad, el ingreso mínimo ascenderá a $201.561, y a contar del 1 de enero de 2018 será de $206.041.

También aumentan la asignación familiar y maternal del Sistema Unico de Prestaciones Familiares, alcanzando a $11.091 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $283.312; de $6.806 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $283.312 y no exceda los $413.808; y de $2.151 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $413.808 y no exceda los $645.400.