El fin de semana del 30 de julio arrancará el Torneo de Transición 2017 y este viernes se conoció el fixture del certamen que tendrá como atractivo en la primera fecha el choque de monarcas, entre el campeón Universidad de Chile y el ascendido campeón de la Primera B Curicó Unido.

Según dio a conocer el CDF, Colo Colo se estrenará ante Antofagasta (nuevo club de Pualo Garcés) en el Estadio Monumental y Universidad Católica hará lo propio ante Universidad de Concepción.

El primer partido destacado que aparece es el Superclásico del fútbol nacional, que será protagonizado azules y albos el fin de semana del 27 de agosto, válido por la quinta fecha.

Luego, en la octava jornada, Universidad Católica jugará como local ante Colo Colo. El duelo se disputará el 1 de octubre.

Finalmente, el clásico estudiantil se disputará el fin de semana del 29 de octubre, en el marco de la undécima fecha del Transición.

Aún resta que la ANFP designe horarios para cada uno de los encuentros y los estadios en que se jugarán los partidos.

El fixture de las 15 fechas

Primera fecha – 30 de Julio

Curicó Unido vs. Universidad de Chile

Colo Colo vs. Antofagasta

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción

Deportes Iquique vs. Everton

Santiago Wanderers vs. Unión Española

Audax Italiano vs. Palestino

San Luis vs. Huachipato

Deportes Temuco vs. O’Higgins

Segunda fecha – 6 de agosto

O’Higgins vs. Colo Colo

Unión Española vs. Universidad Católica

Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique

Everton vs. San Luis

Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers

Huachipato vs. Audax Italiano

Palestino vs. Curicó Unido

Universidad de Chile vs. Deportes Temuco

Tercera fecha – 13 de agosto

San Luis vs. Universidad de Chile

Palestino vs. Colo Colo

Audax Italiano vs. Deportes Iquique

Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta

Universidad Católica vs. Everton

Curicó vs. Santiago Wanderers

O’Higgins vs. Unión Española

Deportes Temuco vs. Huachipato

Cuarta fecha – 20 de agosto

Santiago Wanderers vs. Universidad Católica

Unión Española vs. San Luis

Deportes Antofagasta vs. Palestino

Deportes Iquique vs. Curicó

Everton vs. O’Higgins

Universidad de Chile vs. Huachipato

Colo Colo vs. Universidad de Concepción

Audax Italiano vs. Deportes Temuco

Quinta fecha – 27 de agosto

Colo Colo vs. Universidad de Chile

Santiago Wanderers vs. Deportes Iquique

Universidad Católica vs. Curicó Unido

O’Higgins vs. Deportes Antofagasta

Palestino vs. San Luis

Deportes Temuco vs. Everton

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano

Huachipato vs. Unión Española

Sexta fecha – 10 de septiembre

Deportes Iquique vs. Colo Colo

Audax Italiano vs. Universidad Católica

Universidad de Chile vs. O’Higgins

San Luis vs. Santiago Wanderers

Everton vs. Palestino

Antofagasta vs. Huachipato

Unión Española vs. Universidad de Concepción

Curicó vs. Deportes Temuco

Séptima fecha – 24 de septiembre

Deportes Temuco vs. Universidad Católica

Huachipato vs. Deportes Iquique

Colo Colo vs. San Luis

Universidad de Chile vs. Everton

Santiago Wanderers vs. Audax Italiano

Antofagasta vs. Unión Española

O’Higgins vs. Palestino

Universidad de Concepción vs. Curicó Unido

Octava fecha – 1 de octubre

Universidad Católica vs. Colo Colo

Unión Española vs. U. de Chile

Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Audax Italiano vs. Everton

Huachipato vs. Santiago Wanderers

San Luis vs. O’Higgins

Deportes Iquique vs. Universidad de Concepción

Palestino vs. Deportes Temuco

Novena fecha – 15 de octubre

Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile

Universidad Católica vs. Deportes Iquique

Deportes Temuco vs. San Luis

Colo Colo vs. Santiago Wanderers

O’Higins vs. Audax Italiano

Palestino vs. Unión Española

Everton vs. Curicó Unido

Universidad de Concepción vs. Huachipato

Décima fecha – 22 de octubre

Audax Italiano vs. Colo Colo

Huachipato vs. Universidad Católica

San Luis vs. Deportes Antofagasta

Santiago Wanderers vs. Everton

Curicó Unido vs. U. Española

Universidad de Chile vs. Palestino

Universidad de Concepción vs. O’Higgins

Deportes Iquique vs. Deportes Temuco

Undécima fecha – 29 de octubre

Universidad de Chile vs. Universidad Católica

Deportes Temuco vs. Colo Colo

Unión Española vs. Deportes Iquique

Curicó Unido vs. San Luis

O’Higins vs. Santiago Wanderers

Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano

Palestino vs. Huachipato

Everton vs. Universidad de Concepción

Duodécima fecha – 5 de noviembre

Universidad Católica vs San Luis

Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile

Deportes Temuco vs. Deportes Antofagasta

Huachipato vs. Everton

Colo Colo vs. Unión Española

Universidad de Concepción vs. Palestino

Audax Italiano vs. Curicó Unido

Deportes Iquique vs. O’Higgins

Décimotercera fecha – 26 de noviembre

O’Higgins vs Universidad Católica

Everton vs. Colo Colo

Palestino vs. Deportes Iquique

Deportes Antofagasta vs. Santiago Wanderers

Universidad de Chile vs. Audax Italiano

Curicó Unido vs. Huachipato

San Luis vs. Universidad de Concepción

Unión Española vs. Deportes Temuco

Décimocuarta fecha – 3 de diciembre

Universidad Católica vs Curicó Unido

Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile

Everton vs. Deportes Antofagasta

Deportes Iquique vs. San Luis

Audax Italiano vs. Unión Española

Colo Colo vs. Curicó Unido

O’Higgins vs. Huachipato

Santiago Wanderers vs. Deportes Temuco

Décimoquinta fecha – 10 de diciembre

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica

Huachipato vs. Colo Colo

Universidad de Chile vs. Deportes Iquique

Unión Española vs. Everton

Palestino vs. Santiago Wanderers

San Luis vs. Audax Italiano

Curicó Unido vs. O’Higgins

Deportes Temuco vs. Universidad de Concepción