Doce empresas nacionales e internacionales postularon para industrializar el litio de Chile, en la convocatoria realizada por Corfo e InvestChile.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, declaró que “hemos tenido un gran éxito, porque aquí estamos uniendo a la industria global de la electro movilidad, con las mayores reservas de litio del mundo que están en el Salar de Atacama de propiedad de Corfo”.

“El resultado será la creación de una industria de valor agregado que permitirá a Chile insertarse plenamente en el desarrollo de la electro movilidad, que es la nueva tendencia del mundo para enfrentar el cambio climático y la contaminación de las ciudades, potenciando el consumo de cobre y de litio chilenos”, añadió.

Las propuestas incluyen, entre otros, sales de litio, litio metálico, cátodos – litio, lingotes y láminas de baterías, materiales para cátodos de baterías en una futura generación de baterías.

Bitran explicó que “los recientes anuncios de las automotoras europeas y de sus gobiernos, entre muchos otros ejemplos, confirman que el mundo se está volcando rápidamente a la electromovilidad, que demanda mucho cobre y litio”.

“Chile, aprovechando su enorme potencial solar, tendrá cobre bajo en emisión y litio de alta calidad, beneficiando a nuestro país con más ingresos, más trabajo, más desarrollo, más investigación, más beneficios para las comunidades y las mayores regalías en minería no metálica del mundo, gracias al acuerdo suscrito entre Corfo y Albemarle”, añadió.

La opción de industrializar el litio surgió tras la reciente firma del acuerdo entre Corfo y Albemarle, donde se estableció que parte del litio extraído se debe procesar en Chile mediante la fabricación de productos que permitan exportar productos de mayor valor agregado y desarrollar una industria vinculada a este mineral.

Chile tiene en la actualidad una de las mayores reservas de litio a nivel mundial, con una producción anual aproximada de 80 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), cifra que se estima aumentaría a más de 150 mil toneladas de LCE para el año 2021, manteniendo así el liderazgo de la producción de mundial de este elemento.

El siguiente paso contempla analizar los proyectos presentados por las compañías, quienes en su totalidad enviaron una “Carta de Manifestación de Interés” a Corfo, además del detalle de la oferta de productos de litio de valor agregado que desarrollarían, la documentación que garantice la experiencia y capacidad técnica para llevar a cabo su propuesta (en los ámbitos de inversión y producción).

La comisión evaluadora liderada por Corfo contará con 30 días para seleccionar un grupo de empresas. Finalizada está fase, se notificará a las empresas preseleccionadas, tras lo cual se definieron 90 días para la etapa de mejoramiento de proyectos y presentación del proyecto de inversión.



LAS 12 EMPRESAS QUE PRESENTARON PROPUESTAS:

– TVEL Fuel Company of Rosatom de Rusia.

– Suchuam Fulin Industrial Group Co. Ltd. de China.

– Shenzheng Matel Tech.Co. Ltd. y Jiangmen Kanhoo Industry Co. Ltd. de China.

– Molymet de Chile.

– Gansu Daxiang Energy Thecnology Co Ltd. de China.

– Imelsa S.A. de Chile.

– UMICORE de Bélgica.

– Bravo Motor Company de Estados Unidos.

– SAMSUNG SDI Co. Ltd. de Corea.

– SinoVenture Chile de China.

– Invermer S.A. en representación de Fundación DERC (Desert Energy Research Centre) y Corporación IDEOJ de Chile.

– Rubystock Financial Capital Corp. & Fallingbrook Commodities Ltd. de Canadá.