El ex Beatles lanzó una nueva canción llamada “We’re On The Road Again”, la cual tiene la colaboración de su amigo Sir Paul McCartney. Además en el tema participan Joe Walsh de The Eagles, Steve Lukather de Toto, Edgar Winter y miembros de la All Starr Band.

Esta canción formará parte del nuevo trabajo discográfico de Ringo que se publicará el 15 de septiembre y que se llama “Give More Love”.