Con éxito terminó la operación iniciada por Codelco hace dos semanas en Nueva York y que le permitirá a la empresa alivianar su carga financiera en los siguientes años, facilitando la materialización de su cartera de inversiones, que contempla la construcción de Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente, Traspaso Andina y otros importantes proyectos.

En concreto, tras completarse el período relevante de la oferta de compra hecha en Nueva York el 25 de julio, la empresa adquirió sus propios bonos con vencimiento entre 2019 y 2025, por un total de US$ 2.355 millones. Esta operación le permitirá a la cuprífera disminuir su perfil de vencimientos de deuda de los próximos años, y trasladar su pago a 10 y 30 años, para coincidir con el momento en que los proyectos estructurales estén en plena producción.

Codelco adquirió US$ 328 millones de bonos con vencimiento en 2019; US$ 413 millones, en 2020, y US$ 662 millones, en 2021. La empresa también compró papeles que vencían en 2022, 2023 y 2025, adquiriendo US$ 942 millones adicionales en bonos de estos años. La oferta de compra expira formalmente el 21 de agosto, aunque no se esperan cambios significativos.

“Esta operación aprovechó un atractivo momento en el mercado. Los spreads alcanzados son los más bajos desde 2010, incluso fueron menores que los conseguidos en 2011, cuando el precio del cobre estuvo en torno a los US$ 4 la libra. Esto reafirma el reconocimiento y confianza que el mercado financiero tiene en nuestros proyectos”, aseguró Alejandro Rivera, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.