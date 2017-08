En medio de la controversia por el veto del Frente Amplio a la candidatura parlamentaria de Alberto Mayol, el sociólogo descartó competir por un cupo en el Congreso por fuera del bloque.

“Descarto eso. Ya me llegaron ofertas, hay personas que están organizándose y hacerme un llamado para buscar firmas (…) yo he estado construyendo una coalición y me parece que es la forma de responder políticamente a Chile”, señaló Mayol en radio Sonar.

Sobre las declaraciones de Beatriz Sánchez, el ex candidato presidencial manifestó que “yo lo comprendo, ella tiene que tomar una definición difícil en un momento difícil”.

“Se está empezando a buscar una salida. Espero que Beatriz Sánchez lidere una solución viable para todas las partes. Me dolió que avalara la tesis pero políticamente la entiendo”, acotó.

“Para mí es un dato evidente hoy que les había generado incomodidad algo que yo había hecho y me parece que en política esas cosas nos pueden pasar mil veces y después se pueden allanar los caminos y que no haya problema. El punto es cómo se procesa eso”, señaló Mayol.

Por último, el sociólogo aseguró que “la tesis de que yo no pertenezco al Frente Amplio es muy inadecuada cuando acabo de ser candidato presidencial del Frente Amplio”.

Fuente: La Tercera