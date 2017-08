La Presidenta Michelle Bachelet se refirió a la reforma al sistema de pensiones que presentó hace algunos días en La Moneda y que este lunes fue ingresada al Congreso.

“Mucha gente ha estado hablando sin conocer el proyecto en detalle”, dijo la Mandataria en el programa “Mucho Gusto” de Mega según consigna Emol. “Hay distintos componentes, el hecho de que este proyecto habla de solidaridad y que el empleador se coloca, porque Chile es uno de los pocos países en que el empleador no coloca nada para las pensiones”, acotó.

“Siempre puede haber discusiones técnicas, que esta cosa por aquí, que esta otra por acá, algunos dicen que esto es un impuesto al trabajo y no lo es, porque es una prestación de seguro social que tiene una contraprestación directa: La persona recibe un beneficio a diferencia de los impuestos”, argumentó la jefa de Estado.

Asimismo, la Presidenta enfatizó que “cuando se desarrolló el proyecto en los ’80 la tesis era usted solito se las arregla usted solito si ahorra platita va a tener una pensión maravillosa”.

“Pero resulta que no funcionó, porque la gente tiene pensiones muy, muy baja, de la clase media o de los trabajadores que no tuvieron opción y no pudieron elegir al entrar a las AFP”, expresó Bachelet.

Consultada sobre por qué no se ha eliminado el sistema actual, Bachelet indicó que “nosotros ya hemos hecho como cuatro o cinco reformas en este gobierno, profundas, y quedan solo siete meses de gobierno”. Por ello, indicó que “una reforma más contundente yo creo que le va a tocar al próximo gobierno”.

“Es otra etapa, vamos poco a poco (…) cualquier otra discusión de fondo, si cambiamos el sistema completo, ese es un tema para un próximo gobierno”, finalizó.

Fuente: La Tercera