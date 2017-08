Entre los días 26 y 27 de agosto se realizó la tercera versión del desafío Bomberos de Chile, la cual se realizó en la ciudad de Antofagasta. En este evento realizado en la explanada norte del Estadio Regional “Calvo y Bascuñán” los ganadores fueron los equipos “Huracanes del desierto” del Cuerpo de Bomberos de Arica y el “Cuerpo de Bomberos de Antofagasta” perteneciente a la institución homónima en las categorías de mujeres y hombres, respectivamente.

Ambos equipos competirán por nuestro país en un torneo latinoamericano de su especialidad que se realizará el próximo año. Los premios que recibieron los vencedores fueron la copa del certamen, medalla de oro y un botiquín.

El equipo ariqueño, ganador de la categoría damas, estaba compuesto por las siguientes integrantes: Vania Mansilla, Noemi Vilca, Abigail Reyes, Daniela Balcarce y Marisel Lillo. Por su parte, el segundo equipo, triunfador de la categoría varones, estaba integrado por: Lee Harvey, Sebastián Cea, Rodrigo Estay, Javier Marimán y Jorge Bravo.

La actividad duró dos días en donde 160 bomberos de todo el norte se enfrentaron en una instancia de sana competencia, el trabajo en equipo y la vida saludable fueron los ejes centrales de tan importante concurso realizado en los días sábado 26 de agosto y domingo 27 de agosto en la capital de la Segunda Región.

El segundo puesto fue para los “Ckepi Ckelar” (ojos de fuego en lengua atacameña) del Cuerpo de Bomberos de Calama en la categoría mujeres y en la versión masculina fue para los “It’s not easy being green” (no es fácil ser verde) del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta. Por su parte, la tercera posición fue para “Zapadoras Segundanas” del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta en la categoría femenina y en la masculina fue para “Blood and fire” (sangre y fuego) del Cuerpo de Bomberos de Arica.

Es de destacar que es la primera vez que Antofagasta recibe este desafío. De acuerdo a sus organizadores es una manera de promover la descentralización de sus actividades. La iniciativa pertenece a la Academia Nacional de Bomberos de Chile (ANAB) y ellos han sido los encargados de llevar esta importante instancia a la ciudad y esperan que se replique en otras comunas del país.