Hay más familias en nuestro país que deciden no mandar a sus hijos al colegio y optan por el aprendizaje autodidacta de las asignaturas impartidas en los establecimientos formales de enseñanza en casa. La principal razón de los padres es, que gracias a esta idea puedan pasar más tiempo con sus seres queridos.

No llevan uniforme, no preparan mochilas, ni poseen extensas jornadas de estudio fuera de sus hogares. Esta es la nueva modalidad que están eligiendo muchos padres de Chile con respecto a la educación de sus hijos.

Para que el aprendizaje en casa sea reconocido por las autoridades educativas, los estudiantes deben rendir exámenes libres registrados en el Ministerio de Educación, y a ellos se les asigna un colegio que los examina a finales de año.

Los alumnos que toman exámenes libres, son aquéllos que no están en el sistema regular o quienes estudiaron allí y lo dejaron por razones de salud, o realizaron sus estudios en centros educativos sin reconocimiento oficial.

En el 2016, según datos del MINEDUC, 15.415 menor de 18 años recibieron autorización para tomar exámenes libres, cifra mucho mayor en comparación a los 8.934 inscritos en 2013.

A pesar de que la cifra corresponde a niños y jóvenes que no están en la educación tradicional, el ministerio informó que no todos ellos estudian en sus casas, porque estos datos engloban a menores del SENAME y de escuelas no reconocidas.