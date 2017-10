En una intervención realizada en el centro de Antofagasta, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) dio a conocer a los ciudadanos 7 razones del porqué es necesario cambiar la Ley de Migración de Chile, a través de una charla pedagógica.

Al SJM le acompañaron las agrupaciones Fractal, Trascender, Madre Josefa, FASIC y Techo, quienes compartieron sus 7 propuestas de cambio a dicha ley a la comunidad antofagastina:

1.- La ley vigente fue promulgada en 1975, la que la convierte en la ley de inmigración más antigua de América Latina.

2.- El decreto de la ley sólo legaliza la residencia, la entrada y salida de extranjeros. La normativa actual no considera los derechos de los migrantes que llegan a Chile.

3.- La migración es vista como una amenaza y no una oportunidad de inclusión y convivencia entre chilenos y foráneos.

4.- No importan los muros burocráticos, siempre habrá migración.

5.- Chile no posee una visa que permita que los migrantes busquen trabajo.

6.- La inmigración es muy significativa para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

7.- La legislación actual no ha recepcionado tratados internacionales de Derechos Humanos que regulan estos temas.

Con esto se pretende crear conciencia entre la población local sobre la inmigración, un tema que siempre estará presente en el país, pero ojalá con una nueva ley mucho más eficiente.