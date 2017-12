El próximo domingo 17 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial entre el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, y Alejandro Guillier, representante oficialista. Esto, tras los resultados obtenidos por ambos en las elecciones, donde obtuvieron 36,64% y 22,70%, respectivamente.

Según establece la ley 18.700, quienes resultaron sorteados para cumplir la labor de vocales de mesa el pasado 19 de noviembre también deberán hacerlo para este segundo proceso. Es decir, la lista de seleccionados es la misma para primera y segunda vuelta.

Además, el Servicio Electoral (Servel) informó que para esta etapa del proceso eleccionario no proceden las excusas válidas que podían invocarse en primera vuelta, para justificar una ausencia a la convocatoria.

En caso de que alguno de los vocales no concurra a cumplir con la tarea, se le citará al Juzgado de Policía Local, en donde podrán entregar las justificaciones de la infracción electoral cometida.

En este sentido, la ley establece la multa a la que se exponen quienes no asistan, la cual va aproximandamente desde $93.574.- a $374.296.

Si el día de las votaciones los vocales de mesa no se presentan, y tal como estipula el sitio del Servel, el delegado del local a partir de las 9:00 horas designará al número de personas que falte como vocal de mesa hasta completar el mínimo necesario para que las mesas puedan funcionar, de entre los electores alfabetos no discapacitados que deban sufragar en el recinto y que no estén afectos a las causales de excusabilidad establecidas en la ley.

De no existir voluntarios, nombrará como vocal de mesa a otros que deban sufragar en el local, recurriendo al auxilio de la fuerza encargada del orden público, si fuera necesario.

