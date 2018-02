El destacado actor y Director de la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta, Ángel Lattus, fue elegido para ser galardonado con el tradicional y máximo reconocimiento que entrega cada año la Ilustre Municipalidad de Antofagasta: Ancla de Oro 2018.

Fue así que por decisión de la Alcaldesa Karen Rojo junto al Concejo Municipal, se consideró que el connotado artista y gestor cultural reúne los méritos necesarios para recibir la distinción, debido al importante legado que ha dejado para las artes escénicas en la ciudad, la región, el país y el continente. “Estamos muy agradecidos de la entrega que ha hecho y el aporte hacia nuestra comunidad y cómo la ha posicionado a nivel internacional”, señaló la Alcaldesa Karen Rojo.

Tras la votación, la Alcaldesa Karen Rojo tomó contacto telefónico en presencia de los ediles, a fin de comunicar la importante noticia a Lattus, “demostró mucha emoción y que está muy agradecido de que en esta oportunidad el concejo lo haya considerado como Ancla de Oro, a nosotros también nos emocionaron mucho sus palabras y estamos muy ansiosos de entregarles el decreto municipal que lo nombra Ancla de Oro 2018”, comentó la primera autoridad comunal.

Ángel Lattus, el nuevo Caballero del Ancla 2018 manifestó su agradecimiento, “lo recibí muy emocionado (el llamado de la alcaldesa), incluso me nubló el pensamiento y se me aceleró mucho el corazón, no podía ni hablar, me invadió la emoción y me dieron deseos de llorar… se me llenaron los ojos de lágrimas por la noticia, por ese merecimiento inmerecido que he recibido. Esto me insta a trabajar mejor por nuestro perfeccionamiento y también por el beneficio cultural de Antofagasta”.

La votación del Concejo Municipal se desarrolló a puertas cerradas, como es tradición y luego de casi una hora de discusión se resolvió la difícil elección, así lo señaló el concejal Ignacio Pozo “tenemos personas emblemáticas como Ancla de Oro como Andrés Sabella o el Dr. Rendic, entonces escoger a una figura que ha hecho tanto por nuestra ciudad de manera desinteresada cuesta, así que por eso el concejo escogió a Don Ángel Lattus, quien ha sido reconocido en nuestra región por la cultura y el arte, el teatro principalmente, el que ha sido su legado”.

Todos los concejales presentes en sala manifestaron su alegría por la decisión tomada, así lo indicó el concejal Roberto Soto, “estoy muy contento por su trayectoria, por lo que él ha aportado a la cultura y al arte, al Teatro Pedro de la Barra. Estoy muy feliz por él”.

Asimismo el concejal Camilo Kong agregó que “de la mano de galardones como éste o en representación del ámbito cultural, creo que somos capaces de convertirnos en una ciudad capital cultural a nivel ZICOSUR (por ejemplo) y es importante ir reconociendo la labor de las personas que han aportado por tantos años a esto”.

La ceremonia de investidura se realizará el próximo 14 de febrero con motivo del aniversario de la ciudad, a las 10:00 horas en el salón auditorio del Edificio Consistorial.

Este año el concejo municipal decidió otorgar sólo el reconocimiento a una personalidad natural, dejando el cupo de Ancla de Oro para persona jurídica desierto.

ANGEL CUSTODIO LATTUS VODANOVIC

Ángel Lattus es un reconocido gestor cultural y un referente de la expresión artística en la región, gracias a su innegable compromiso y trabajo para llevar al teatro local a todo nuestro país y aportar también a la integración de países hermanos a través de la cultura.

Nace en la Oficina Vergara en el año 1939. Docente de profesión se desempeñó e sus primeros años como profesor rural hasta que conoce el mundo de las tablas, iniciándose gracias a su tesón.

Su marcada vocación artística lo llevó a ser parte de la compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta desde sus orígenes, siendo discípulo directo del recordado maestro Pedro de la Barra.

Como actor y director de la compañía de teatro crea el Festival Internacional de Teatro Zicosur que este año celebra su aniversario número 20. Fue merecedor del premio APES por su aporte a la cultura nacional.

Además ha participado en películas nacionales como “Caliche Sangriento”, “El entusiasmo”, “Ilusiones Ópticas”, “La jubilada”, entre otros.