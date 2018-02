Destacar la trayectoria y el aporte cultural de una de las agrupaciones musicales más importante del país y de nuestra comuna, fue la motivación que llevó a la Alcaldesa Karen Rojo a proponer ante el concejo municipal la declaración de hijo ilustre a la agrupación musical “Illapu”.

La iniciativa fue respaldada por el cuerpo de concejales quienes destacaron el aporte cultural que esta agrupación antofagastina ha realizado no solamente en el país sino en todo el mundo.

La agrupación musical Illapu, se creó en 1971 por los hermanos antofagastinos; Jaime, Roberto, Andrés y José Miguel Márquez quienes junto a Osvaldo Torres, se unen justamente para participar de un festival de Antofagasta. Hoy a 47 años de trayectoria han contribuido a difundir las raíces nortinas y son merecidamente declarados Hijos Ilustres de Antofagasta.

Al respecto, la Alcaldesa Karen Rojo mostró su satisfacción por esta declaración a Illapú, agregando que esta agrupación antofagastina es un verdadero orgullo para nuestra ciudad, quienes a lo largo de su carrera han contribuido a difundir las vivencias y la idiosincrasia de nuestro norte.

“Estoy muy agradecida del concejo municipal porque he llevado la propuesta con la facultad que me confiere la ley de poder entregar a la comunidad un hijo ilustre y gracias al concejo municipal hemos considerado que sea el grupo Illapu quien lleve esta máxima distinción”, agregó que “como municipalidad de Antofagasta, estamos muy contento y reconocemos públicamente la tremenda labor que han desarrollado, no solamente en Chile sino también en el ámbito internacional, prácticamente todas sus canciones son conocidas y reconocemos su liderazgo”.

Jonathan Velásquez, concejal, manifestó su apoyo a la propuesta presentada de la Alcaldesa señalando que se considera un fans de Illapu “ellos siempre donde van dejan bien puesto el nombre de Antofagasta, ellos colaboraron mucho para el regreso de la democracia (…) tienen canciones emblemáticas, videos grabados en la ciudad, ellos son unos merecedores de este reconocimiento por parte de todos los antofagastinos”.

ILLAPÚ VUELVE A CANTARLE A ANTOFAGASTA

Precisemos que Illapu, es uno de los platos fuertes del Festival de Antofagasta donde conmemoramos 139° aniversario, y regresará a este importante escenario del norte con sus éxitos tales como: “Vuelvo para vivir”, “Lejos del Amor”, “Candombe para José”, entre otros.

Este reconocimiento será entregado por la Alcaldesa Karen Rojo y el cuerpo de concejales durante la noche del martes 13 de febreros cuando todos los antofagastinos esperen la medianoche para conmemorar los 139° aniversario de Antofagasta.