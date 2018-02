Por unanimidad el Consejo Regional de Antofagasta (CORE) determinó aprobar mayores recursos para obras civiles extras en el proyecto denominado, “Construcción Paseo M.A Matta, Antofagasta”, iniciativa que tuvo su aprobación inicial en diciembre de 2015 por más de cuatro mil millones de pesos, recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La iniciativa fue presentada por el municipio local a la comisión de Obras Públicas del Core donde se analizó en detalle el informe técnico, el cual arrojó como causa principal, la presencia de aguas subterráneas en el sector correspondiente a la explanada de la plaza Sotomayor.

“Hay presencia de napas subterráneas a las que les llega agua de colectores, es decir, existe presencia fecal, según análisis químico. Por esta razón se aprobaron los recursos para que el municipio pueda hacer las obras que no son menores, y que incluso se calcula podrían tardar un año en ejecutarse, pero son absolutamente necesarias, de lo contrario, no se podría reparar ese sector ya que nunca estuvo considerado en el proyecto original porque no se sabía de la presencia de estas napas. Además, se va a aprovechar de cambiar el material de colectores que hay en el sector en cuestión, pues se trata de material ya obsoleto y cuyo costo es de responsabilidad de la empresa Aguas Antofagasta”. Comentó la presidenta de la comisión de Obras Públicas, Consejera Regional Sandra Pastenes.

A juicio del Consejero Regional, Luis Garrido, hubo errores desde la génesis del proyecto que es, “el no haber hecho estudios de mecánica de suelo que permiten ver realmente a qué profundidad se puede trabajar o si hay que hacer cimientos o pilotes que permitan darle un buen término a la obra. No obstante, hemos aprobado los mayores recursos porque se trata de una iniciativa de gran envergadura que no puede quedar inconclusa y porque implica un riesgo para todos los que transitan o trabajan en el sector afectado”.

Por su parte la alcaldesa, Karen Rojo, manifestó estar muy agradecida por la aprobación de recursos por parte del Consejo Regional, en especial, porque se trata de un proyecto esperado por mucho tiempo por la comunidad antofagastina.

Solución

Para controlar los flujos se requiere levantar pavimentos del área, generar movimientos de tierra a 1.5 M del nivel de la superficie, instalación de drenaje a 2.5 M de profundidad entre calles Maipú y Uribe, reemplazar suelo con material de características granulares en 1.5 M y la instalación de un nuevo pavimento sobre el área afectada. Explicaron los profesionales de la Municipalidad de Antofagasta en la última sesión plenaria del Core.