Como una forma de impulsar el sentido de identidad y pertenencia de los niños y jóvenes de la comuna hacia Club de Deportes Antofagasta (CDA), es que el cuadro puma se ha unido a Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) para efectuar por segundo año consecutivo el “Campeonato de Barras”, iniciativa que busca que los estudiantes alienten al CDA cada vez que el equipo dispute un partido en calidad de local.

En el gramado del Estadio Regional “Calvo y Bascuñán se efectuó el lanzamiento de esta instancia, que busca que durante cada cotejo dos barras conformadas por cientos de alumnos de unidades educativas dependientes de CMDS se batan en un duelo amistoso, el que se llevará a cabo en dos frentes, desde la tribuna Andes mientras se desarrolla el encuentro y en la cancha durante el entretiempo, donde deberán presentar un cuadro coreográfico en el cual se deje de manifiesto el apoyo al CDA.

La Secretaria General Ejecutiva de CMDS, Aurora Williams, sostuvo que “es sumamente relevante para nuestros niños y niñas, en particular para quienes estudian en establecimientos dependientes de Corporación Municipal, que nosotros generemos una identidad con Club de Deportes Antofagasta que es el cuadro que nos representa, pero también debemos tener una mayor identidad con nuestra comuna y con el norte de Chile”.

En esta misma línea, el técnico puma, Gerardo Ameli, comentó que “para mí es muy importante preparar actividades para los niños y jóvenes porque los clubes tienen una obligación social con la comunidad en la que se desempeñan. Y claro que esta actividad fomenta el sentido de pertenencia porque hay chicos que por primera vez van a venir al estadio y me imagino lo que ellos van a estar sintiendo; esto me pone muy feliz y me da orgullo el ser parte de esta institución”.

JUGADORES

Pero sin duda quienes más valoran el desarrollo de esta actividad son los mismos protagonistas del juego. El golero del cuadro puma, Paulo Garcés, calificó esta iniciativa como “espectacular”, aseverando que “creo que es el primer club de Chile que desarrolla una instancia como esta y la verdad que llegar así a los niños y hacer que la familia se siga sumando nuevamente a los estadios, para nosotros como jugadores es un privilegio, sobre todo considerando que el tema familiar se ha perdido de los estadios por la delincuencia y otras temáticas, pero creo que esto va a promover que vengan los niños y sus padres y así también vemos más lleno el estadio”.

El Campeonato de Barras comenzará este sábado 7 de abril a las 15:00 horas en el marco del cotejo que disputará el CDA con la escuadra de Huachipato. En esta oportunidad y dado que es el lanzamiento de esta instancia, la Escuela Deportiva F-94 Santiago Amengual, realizará una presentación especial que deleitará a todos los presentes.